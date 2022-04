Russland: 26-Jähriger erschießt zwei Kinder und Erzieherin in einem Kindergarten

Ein 26-Jähriger hat am Dienstag in einem Kindergarten im russischen Gebiet Uljanowsk zwei Kinder und deren Erzieherin erschossen. Zuvor hatte er auch den 68-jährigen Besitzer der Waffe getötet. Im Anschluss an diese Bluttaten nahm sich der Angreifer das Leben.

Quelle: Gettyimages.ru © Thomas Trutschel

In einem Kindergarten in dem russischen Dorf Weschkajma, Gebiet Uljanowsk, hat ein Mann zwei Kinder und eine Erzieherin erschossen. Eine weitere Erzieherin soll verletzt worden sein. Laut Medienberichten sei der 26-jährige Schütze während des Mittagsschlafs der Kinder in die Kita eingedrungen und habe das Feuer eröffnet. Anschließend habe er sich selbst getötet. Angaben zum Tatmotiv wurden nicht gemacht. В посёлке Вешкайма в Ульяновской области во вторник, 26 апреля, неизвестный мужчина ворвался в здание детского сада "Рябинка" и устроил стрельбу.Погибли четыре человека: нападавший застрелил нянечку и двух детей, а также покончил с собой. pic.twitter.com/nd7RFbeNiN — Дуся Нюшина (@DNusina) April 26, 2022 Nach vorläufigem Wissensstand war der Schütze nicht der rechtmäßige Eigentümer des Gewehrs, dieses soll einem 68-jährigen Mann gehört haben. Wie verschiedene Medien berichten, hat der 26-Jährige auch diesen Mann noch vor der Bluttat im Kindergarten erschossen. Das russische Ermittlungskomitee leitete eine Untersuchung ein. Der Gouverneur der Region bestätigte den Vorfall. Er sprach den Familien der Opfer sein Beileid aus und wies an, dass ihnen medizinische, psychologische und soziale Hilfe geleistet wird. Mehr zum Thema - Vatermord und Schießerei im Kindergarten: Russin bleibt bis Ende Mai in U-Haft

