Nach Protest im russischen Fernsehen: Marina Owsjannikowa bekommt einen Job bei der "Welt"

Die TV-Redakteurin Marina Owsjannikowa wurde international bekannt, als sie im März in den Abendnachrichten ein Protestplakat gegen den Krieg in der Ukraine in die Kamera hielt. Nun bekommt sie einen Job als freie Korrespondentin bei der Welt.