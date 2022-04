Russische Entwickler starten Dienst für den Kanal-Transfer von YouTube zu VKontakte

Der Software-Entwickler Juice Development hat einen Dienst gestartet, um bestehende Kanäle von YouTube auf das russische soziale Netzwerk VKontakte zu übertragen, wie der Entwickler im sozialen Netzwerk berichtet.

"Wir haben einen Service entwickelt, über den Blogger ihren YouTube-Kanal bequem auf die VKontakte-Plattform kopieren können. Ein paar einfache Schritte und der Dienst wird alle notwendigen Videoclips in der VKontakte-Community oder auf einer persönlichen Seite platzieren", so die Entwickler gegenüber der Gruppe.

Der "VK Video Transfer Service" wurde auf der VK-MiniApps-Plattform entwickelt und ermöglicht die Übertragung von YouTube-Kanälen auf die VK Video-Plattform. Zum Übertragen muss der Link zum jeweiligen Kanal kopiert und dann in das entsprechende Feld bei VK Video einfügt werden. Dann kann man auf "Weiter" klicken und den weiteren Anweisungen folgen. Gleichzeitig schließt die App die Möglichkeit der Übertragung des Kanals durch Dritte aus – zu diesem Zweck generiert sie einen eindeutigen Code, der in der Kanalbeschreibung in YouTube Studio hinzugefügt werden muss.

Mehr zum Thema - Google sperrt YouTube-Kanal der Staatsduma: Nun droht YouTube in Russland endgültig das Aus