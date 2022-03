Kreml schließt Verhandlungen über Status der Krim aus

Kremlsprecher Dmitri Peskow sieht bislang keinen Durchbruch bei den russisch-ukrainischen Gesprächen im Zusammenhang mit der militärischen Sonderoperation Russlands in der Ukraine. Bei seiner Presserunde am Mittwoch sagte er Journalisten, es stehe eine langwierige Arbeit bevor.

Auf den Vorschlag der ukrainischen Seite, in ein mögliches Abkommen mit Russland Gespräche über den Status der Schwarzmeer-Halbinsel Krim miteinzubeziehen und dieses Problem innerhalb von 15 Jahren ohne Gewalt zu lösen, antwortete der Kremlsprecher ironisch, Russland werde nicht in die Krim einfallen, weil sie ein Teil der Russischen Föderation sei.

"Die Krim ist ein Teil der Russischen Föderation. Nach unserer Verfassung können wir das Schicksal der russischen Territorien, das Schicksal der russischen Regionen mit niemandem diskutieren. Das ist ausgeschlossen. Das steht in unserer Verfassung."

Peskow weigerte sich, weitere Einzelheiten der russisch-ukrainischen Gespräche preiszugeben, und verwies alle Fragen an den Leiter der russischen Delegation Wladimir Medinski.

Am Dienstag hatte in Istanbul eine weitere Runde der russisch-ukrainischen Gespräche im Zusammenhang mit der militärischen Sonderoperation Russlands in der Ukraine stattgefunden. Die russische Delegation erhielt diesmal von der ukrainischen Seite schriftliche Vorschläge. Demnach zeigte sich Kiew bereit, den neutralen Status der Ukraine festzuschreiben und keine ausländischen Truppen auf ukrainischem Territorium zu stationieren. Im Gegenzug verlangte Kiew von Moskau Sicherheitsgarantien.

Mehr zum Thema - Kreml: Gaszahlungen in Rubel beginnen nicht schon ab dem 31. März