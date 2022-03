Umfrage: 25 Prozent der Russen hamstern

Rund 25 Prozent der Russen haben in den vergangenen Wochen gehamstert und Lebensmittel "für den Fall der Fälle" gekauft. Dagegen kauften rund 75 Prozent nicht im Voraus ein und begründeten dies damit, dass sie nicht in Panik verfallen wollen. Zu diesem Ergebnis kamen die Experten des Dienstleisters Superjob in einer Umfrage. Einige Respondenten machten einen Spaß daraus, dass sie bisher sogar pandemiebdingt gehamsterten Buchweizen noch nicht angerührt hätten. Die Knöterichpflanze Buchweizen ist in Russland sehr beliebt und liefert Kalium, Jod und wertvolles Eiweiß.

Befragte über 45 Jahre (27 Prozent) tätigten Hamsterkäufe am häufigsten. Russen mit einem Einkommen von über 80.000 Rubel (etwa 754 Euro) taten dies am seltensten und vertreten rund 21 Prozent der Befragten. In den letzten Tagen kauften die Bürger Russlands am meisten Nudeln, Buchweizen, Öl, Zucker, Salz, Tee, Kaffee, Mehl und ähnliche Waren. Diese Lebensmittel machten 44 Prozent der Käufe aus. Die Umfrage fand vom 15. bis 22. März 2022 in 588 Ortschaften in ganz Russland statt. An der Umfrage nahmen 3.000 Menschen teil.

Russlands Präsident Wladimir Putin wies die Regierung an, ein Verbot der Ein- und Ausfuhr von Produkten und Rohstoffen gemäß den vom Ministerkabinett festgelegten Listen im Jahr 2022 zu verhängen, "um die Sicherheit der Russischen Föderation und das reibungslose Funktionieren der Industrie zu gewährleisten". Das russische Ministerium für Industrie und Handel versicherte, dass im russischen Einzelhandel keine Warenknappheit zu erwarten ist:

"Aufgrund des starken Anstiegs der Verkäufe sind die Lagerbestände bei einigen Gebrauchsgütern leicht gesunken. Mit der Nachfragesenkung werden die Reserven für diese Waren jedoch umgehend wieder auf das übliche Niveau von 30 oder mehr Handelstagen aufgefüllt."

Zudem wies das Ministerium darauf hin, dass es bei einem Nachfrageschub zu Unterbrechungen kommen kann, die mit einer raschen Umstrukturierung der Lieferkanäle verbunden sein werden. Wie der Pressedienst erklärt, bedeutet dies jedoch, dass einige Produkte, die zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht verfügbar seien, binnen weniger Stunden wieder in den Regalen stehen würden.

