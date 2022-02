Video: Schiffe der russischen Schwarzmeerflotte laufen zu Manövern aus

Mehr als 30 Schiffe der russischen Schwarzmeerflotte sind am Freitag im Rahmen eines Übungsplans von Sewastopol und Noworossijsk aus in See gestochen. Dies ist Teil einer Übungsserie aller russischen Flotten, die das Verteidigungsministerium am 20. Januar angekündigt hatte.