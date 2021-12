Gleichgewicht verloren: Russischer Seiltänzer stürzt in die Tiefe [VIDEO]

Es war ein Schockmoment sowohl für die Zuschauer als auch für die Künstler selbst: Bei einer Neujahrsshow, die am 25. Dezember in der Stadt Tjumen Premiere feierte, stürzte der Seiltänzer Machmud Suanbekow aus etwa sechs Metern Höhe in die Arena. Seine waghalsige Einlage bestand darin, auf einem Seil zu balancieren, während eine weitere Darstellerin auf seinem Kopf stand. Der Zirkuskünstler ist etwa bei der Mitte des Seils angekommen, als dieses unter ihm zu zittern begann und der Mann das Gleichgewicht verlor. Seine Partnerin hatte eine Sicherung und blieb unverletzt in der Luft hängen. Die Kollegen eilten dem Gestürzten zur Hilfe.

Der Mann wurde mit Verdacht auf Beinbruch in ein Krankenhaus eingeliefert. Eine Röntgenaufnahme ergab, dass es lediglich einen schlimmen Bluterguss gab. Wie die regionale Gesundheitsbehörde mitteilte, habe der Patient alle notwendigen Hilfeleistungen erhalten. Er müsse nicht im Krankenhaus behandelt werden.

Die Zirkusvertreter teilten später auf Instagram mit, dass das Genre, in dem die Familie Suanbekow arbeitet, als eines der schwierigsten gilt. Die Akrobaten treten ohne Sicherung auf, da einige Showeinlagen ihrer Meinung nach nur so durchgeführt werden können.

Die regionale Staatsanwaltschaft kündigte an, zusammen mit der Arbeitsinspektion die Einhaltung der Arbeitsschutzbestimmungen in der Arena zu überprüfen.

