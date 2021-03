Russland: Zirkuselefant verprügelt Rivalin – Ermittlungen laufen

Die Aufnahmen, gefilmt bei einer Aufführung am Sonntag, zeigen das aggressive Verhalten eines Elefanten gegenüber seinem Gegner. Das Tier wirft seinen Konkurrenten zu Boden, drängt ihn aus der Manege und lässt selbst dann nicht nach, als der Gegner bewegungslos am Boden liegt. Die verunsicherten Zuschauer, die in der Nähe sitzen, flüchten zu den Ausgängen. In der Zwischenzeit prügelt der Elefant weiterhin auf seinen Gegner ein und reagiert nicht auf die Aufforderungen der Trainer, sich zu beruhigen.

Ein Sprecher des Kasaner Staatszirkus teilte den Journalisten anschließend mit, dass niemand verletzt worden sei und die Betreuer das Paar getrennt hätten. Die darauf folgende Abendvorstellung sei abgesagt worden, heißt es auf der Webseite des Zirkus.

Wie russische Medien später berichteten, könnte der Wutanfall des Tieres auf die Tatsache zurückzuführen sein, dass im russischen Zirkus nur weibliche Elefanten auftreten und auf diese Weise entscheiden, welches das Alphatier ist.

Mittlerweile leitete der regionale Untersuchungsausschuss Ermittlungen ein. Wie es auf der Webseite der Behörde heißt, werden die Handlungen der Zirkusmitarbeiter, die es den Tieren während der Aufführung erlaubt haben, Aggressionen zu zeigen, einer rechtlichen Bewertung unterzogen.

Mehr zum Thema - Natur erobert Russland zurück: Hirsch sorgt für Aufregung in Kleinstadt bei Moskau