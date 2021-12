Vermögen einer russischen Milliardärin wuchs im Jahr 2021 um 1000 Prozent

Während die Corona-Pandemie auch einige Unternehmer in die Knie zwingt, verdienen andere immer mehr, so auch Tatjana Bakaltschuk. Sie ist eine russische Milliardärin und Gründerin des Online-Marktplatzes Wildberries. Ihr Vermögen ist in diesem Jahr um mehr als 1000 Prozent gewachsen – ein Rekordwert.