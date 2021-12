Russland: Kunden tricksen bei COVID-Pässen mit QR-Codes von Bügeleisen, Waschmaschinen und Hühnchen

Im Westen Russlands im Gebiet Rostow haben Bürger ohne COVID-Zertifikat das QR-Code-System hintergangen. Ewgeni Kowaljow, Leiter der lokalen Abteilung der Aufsichtsbehörde für Konsumentenschutz und Gesundheitsschutz Rospotrebnadsor, erklärte, dass die Bewohner des Gebiets QR-Codes von Haushaltsgeräten sowie Lebensmitteln verwenden, um in Geschäfte und Einkaufszentren zu gelangen.

Laut Kowaljow dringen diejenigen, die sich als Bügeleisen, Waschmaschine oder sogar Huhn ausgeben, illegal in die öffentlichen Orte ein. Für die Verstöße werden Wachleute verantwortlich gemacht, die die QR-Codes, die nur entweder Genesene oder Geimpfte haben, zu nachlässig überprüfen. Wörtlich hieß es:

"Handys oder Lesegeräte scheinen zur Überprüfung von QR-Codes herangebracht zu werden, aber wir haben mehrmals bemerkt, dass die Leute oft Codes vorzeigen, die sich zum Beispiel auf ein Huhn, ein Bügeleisen oder eine Waschmaschine beziehen."

Dieses Benehmen von Bürgern in Bezug auf Coronamaßnahmen wirke sich schlecht auf die epidemiologische Situation auf, hieß es weiter. Ewgeni Kowaljow unterstrich, dass die Bewohner der Region oft ohne Masken an öffentlichen Plätzen seien. Zudem werde die soziale Distanz nicht eingehalten.

Am 9. Dezember wurden im Gebiet Rostow 648 neue Corona-Fälle gemeldet. Seit Beginn der Pandemie waren insgesamt 181.410 Menschen an COVID-19 erkrankt. In den letzten 24 Stunden starben 9.042 Menschen an den Folgen des Coronavirus.

