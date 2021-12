Berichte: Moskauer Polizei vereitelt Anschlag auf Schule – Bewaffneter Verdächtiger festgenommen

Sicherheitskräfte haben laut Medienberichten einen bewaffneten 18-Jährigen am Eingang einer Schule in Moskau festgenommen. Zuvor soll er auf sozialen Netzwerken seine Pläne offenbart haben, einen Terrorangriff auf die Bildungseinrichtung zu verüben.

Russische Medien berichteten am Dienstag, dass ein 18-Jähriger wegen Terrorverdachts nahe einer Schule in der russischen Hauptstadt in Gewahrsam genommen worden sei. Wie die Nachrichtenagentur TASS unter Berufung auf eine Polizeiquelle mitteilte, seien die Mitarbeiter des Moskauer Bildungsministeriums bei der Überwachung des russischen sozialen Netzwerks VKontakte auf einen Kommentar des Verdächtigen gestoßen, in dem dieser über seine Pläne geschrieben habe, am Dienstag einen Terroranschlag auf die Schule zu verüben.

Die Behörde soll die Information an die Sicherheitskräfte weitergeleitet haben, hieß es ferner. Die Polizei leitete einen Sondereinsatz ein, bei dem der Betroffene festgenommen wurde. Die Festnahme sei unmittelbar am Eingang der Schule erfolgt.

Bei dem Mann sollen ein Luftgewehr, drei Pfefferspraydosen und drei Messer sichergestellt worden sein. Die Ermittler leiteten eine Untersuchung ein.

Offiziell bestätigten die Strafverfolgungsbehörden die Berichte zunächst nicht.

