Putins traditionelle Jahrespressekonferenz findet am 23. Dezember statt

Die diesjährige Jahrespressekonferenz des russischen Präsidenten Wladimir Putin findet am 23. Dezember wieder offline statt, teilte der Kreml mit. Im Vorjahr wurde sie wegen der COVID-19-Pandemie nur im Videoformat abgehalten.

Am 23. Dezember wird der russische Präsident wieder Fragen von Journalisten beantworten, teilte der Kreml am Mittwoch mit. Pandemiebedingt dürfen dieses Jahr an der Pressekonferenz nur 500 Journalisten teilnehmen. Da auch die Anzahl der Sitzplätze begrenzt ist, kann es laut Sprecher Dmitri Peskow keine freie Akkreditierung geben. Der Kreml wird daher bestimmte Medienvertreter selbst auswählen und diese dann zur Veranstaltung einladen. Journalisten, Kameraleute und Fotografen müssen vorab drei negative PCR-Tests vorlegen.

Vergangenes Jahr fand die Pressekonferenz am 17. Dezember statt. Wegen des Coronavirus wurde sie digital abgehalten: Der Präsident beantwortete die Fragen per Videoschalte von seiner Residenz in der Nähe von Moskau aus.

Die große Pressekonferenz des Präsidenten findet seit 2001 jährlich statt. In der Regel erörtert das Staatsoberhaupt zunächst wichtige wirtschaftliche und soziale Themen. Anschließend haben die Journalisten die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Die Veranstaltung dauert mehrere Stunden.

