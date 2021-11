Neue Rekordmeisterin: Russin Dina Awerina holt 18. Weltmeistertitel in Rhythmischer Sportgymnastik

Dina Awerina ist nun offiziell die beste Gymnastin der Welt. Bei der WM der Rhythmischen Sportgymnastik im japanischen Kitakyūshū holte die Russin Gold im Einzel und wurde damit 18-fache Weltmeisterin. Dies ist ein neuer Weltrekord. Der bisherige Rekord mit 17 Goldmedaillen gehörte Ewgenija Kanajewa, ebenfalls einer Russin.

Awerina holte zudem Gold im Gruppenwettbewerb sowie in den Übungen mit Reifen, Ball und Keulen – auch das gelang noch keiner Legende der Rhythmischen Sportgymnastik. Ob sie dieses Ergebnis toppen kann, weiß Dina noch nicht. Auf die Frage, ob sie mit dem Sport aufhören will, sagte die 23-Jährige, sie müsse noch überlegen. "Es war meine vierte Weltmeisterschaft und ich freue mich sehr, dass ich den Titel der absoluten Weltmeisterin bestätigen konnte. Man sollte aber nicht an dem Rekord hängen bleiben, man muss weiterarbeiten. Niemand weiß, was als Nächstes passieren wird. Wir fliegen jetzt in den Urlaub, danach werden wir es uns überlegen", sagte sie dem Medienportal Sport24.

Bei Olympia holte Awerina bislang aber noch keine Goldmedaille. Im August dieses Jahres hat das russische Team bei den Olympischen Spielen in Tokio erstmals seit dem Jahr 1996 kein Gold im Einzel- und im Gruppenwettbewerb geholt. Awerina gewann die Silbermedaille, Gold ging an Linoy Ashram aus Israel. Im Gruppenwettbewerb triumphierte Bulgarien, Russland belegte den zweiten Platz.

