Regisseur des ersten im Weltraum gedrehten Films im Interview mit RT

Zusammen mit der Schauspielerin Julija Peressild startete im Oktober dieses Jahres der Regisseur Klim Schipenko mit einem Sojus-Raumschiff zur Internationalen Raumstation (ISS), um sein Filmprojekt "Wysow" (dt.: Herausforderung) zu drehen. In einem Interview für RT erzählt der Regisseur über die Dreharbeiten auf der ISS.

Schipenko gab zu, er vermisse schon die Gewichtlosigkeit und das Fliegen. Damit könne nichts auf der Erde verglichen werden. Schon als Kind habe der Regisseur davon geträumt, Kosmonaut zu werden und ins Weltall zu fliegen:

"In den 1980er-Jahren in Russland, als ich fünf, sechs, sieben war, träumten Kinder häufig vom Weltraum. Die Kosmonauten waren große Helden, alle kannten ihre Namen. Es tut mir leid, dass es heute nicht so ist."