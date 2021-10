Medienbericht: Russische Ölunternehmen wollen mit Begleitgas Kryptowährungen schürfen

Mehrere russische Ölunternehmen haben sich Medienberichten zufolge an russische Behörden mit dem Vorschlag gewandt, mit Strom aus Begleitgas Kryptowährungen zu schürfen. Ein solches Projekt wird in Russland bereits von Gazprom Neft an einem seiner Ölfelder verwirklicht.