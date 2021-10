Moskau: Russland ist bereit, militärische Beziehungen zu Iran auszubauen

Russland ist bereit, die dynamische und vielschichtige militärische Zusammenarbeit mit Iran weiterzuentwickeln. Dies sagte der russische Verteidigungsminister Sergei Schoigu am Dienstag in Moskau bei einem Treffen mit Mohammad-Hossein Bagheri, dem Generalstabschef der iranischen Streitkräfte. Er erklärte:

Schoigu wies darauf hin, dass Russland und Iran auf dem syrischen Staatsgebiet aktiv gegen den internationalen Terrorismus vorgehen. Er hob hervor:

"In dieser Richtung können wir unsere Arbeit in verschiedenen Regionen fortsetzen und dabei berücksichtigen, dass die Situation nicht einfacher wird. Wir sprechen über Afghanistan und die Bedrohung, die heute von dieser Region ausgeht. Dies betrifft den Drogenhandel und das Auftauchen des IS in den Gebieten der Nachbarstaaten."