Wladimir Putin: Keine Eile mit Anerkennung der Taliban

Im Rahmen einer Onlinesitzung des Rates der Staatschefs der Länder der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS) hat der russische Präsident Wladimir Putin erklärt, man solle die Taliban nicht überstürzt offiziell anerkennen:

Putin betonte, dass der innerafghanische Versöhnungsprozess unterstützt und Anstrengungen unternommen werden sollten, um die Lage im Land zu normalisieren. Die von den Taliban gebildete Regierung in Afghanistan spiegele aber nicht das gesamte Meinungsspektrum im Land wider.

Der russische Staatschef merkte an, die Lage in Afghanistan sei besorgniserregend. Diese bringe Risiken für Zentralasien und die GUS mit sich:

"Dennoch erfordert die Situation verstärkte gemeinsame Anstrengungen, vor allem in den Bereichen Terrorismus- und Drogenbekämpfung."

Für die Taliban werde es schwierig sein, auf den Drogenhandel als Einnahmequelle zu verzichten, so Putin:

"Als sie in der vorherigen Legislaturperiode an der Macht waren, haben sie es im Prinzip geschafft und waren darin erfolgreich. Aber heute wird es nicht leicht sein, auf diese Einkommensquelle zu verzichten, vor allem in einer wirtschaftlichen Krisensituation."