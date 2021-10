Flugzeugunglück in Russland: Let L-410 mit 23 Menschen an Bord erleidet Bruchlandung

In Russland ist ein Kleinflugzeug mit mehreren Menschen an Bord abgestürzt. Das Unglück ereignete sich in der Nähe der Stadt Menselinsk in der Teilrepublik Tatarstan. Das zweimotorige Flugzeug des Typs Let L-410 stürzte nur wenige Minuten nach dem Start ab.

Quelle: Sputnik © PRESSESTELLE DES KATASTROPHENSCHUTZMINISTERIUMS DER RUSSISCHEN FÖDERATION