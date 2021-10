Mit Vergewaltigung bedroht und erpresst: Ex-Häftling schildert Erfahrungen im russischen Straflager

Wladimir Boldyrew verbrachte im vergangenen Jahr drei Monate im Tuberkulose-Krankenhaus des Gefängnisses. Es war sein dritter Aufenthalt hinter Gittern. Kurz nach seiner Ankunft und der Durchsuchung seiner Habseligkeiten wurde er nach seinen eigenen Worten von den Mitarbeitern der Einrichtung in das Badehaus begleitet und aufgefordert, ein Papier zu unterschreiben, wonach er keine Ansprüche gegen das Gefängnis und sein Personal habe. Als Boldyrew sich aber geweigert habe, dies zu tun, sei er eingeschüchtert worden:

"Sie brachten mich in einen Raum, in dem sich ein anderer Gefangener befand, der mit mir angekommen war. Vor ihm stand ein 'Aktivist', der mit seinen Genitalien vor dem Gesicht des Mannes herumfuchtelte."

Die sogenannten "Aktivisten" seien in Wirklichkeit Mitgefangene, die als Assistenten der Gefängnisbeamten arbeiten, erklärte er. Sie hätten Jobs wie Hausmeister und Pfleger, würden aber mit der Verwaltung zusammenarbeiten und deren Befehle ausführen, einschließlich Übergriffe und Erpressung ihrer Mitgefangenen. Ihr Anführer, ein Mann namens Radik Gemadejew, habe im gesamten Gefängnis frei agiert, als wäre er ein Angestellter der Verwaltung, so Boldyrew.

Nachdem die Strafvollzugsbeamten ihn dazu anschließend gezwungen hätten, das Dokument zu unterschreiben, hätten die "Aktivisten" versucht, Geld von ihm zu erpressen. Boldyrew sei zu "Zelle Nummer 5" gebracht worden. Im Gegensatz zu anderen Zellen gäbe es darin keine Überwachungskamera, weswegen sie von anderen Häftlingen als "Folterkammer" bezeichnet werde. Boldyrew erzählte ferner:

"Sie brachten mich rein, ein paar von ihnen, schlugen mich zusammen, fesselten mich an das Bett.

In dieser Zelle spielt Musik. Auf dem Korridor läuft die Musik in voller Lautstärke. Niemand kann hören, was da vor sich geht. Niemand kann dich schreien oder um Hilfe rufen hören. Nicht einmal die Person in der Zelle nebenan."