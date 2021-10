Nach Gewaltvideos in Russland: Leiter des Gefängniskrankenhauses und drei Mitarbeiter entlassen

Der Leiter eines Gefängniskrankenhauses in Russland sowie drei weitere Mitarbeiter sind am Mittwoch entlassen worden. Auch der Leiter der regionalen Strafvollzugsbehörde will zurücktreten. Zuvor waren schockierende Videos aufgetaucht, die von Misshandlungen in einem Gefängnis zeugten.