Russland beklagt erstmals mehr als 900 COVID-19-Tote am Tag

In Russland spricht man immer öfter von einer neuen Welle der COVID-19-Pandemie. Die Statistiken sind alarmierend. Seit fünf Tagen in Folge werden im ganzen Land über 25.000 nachgewiesene SARS-CoV-2-Fälle registriert. An diesem Mittwoch haben die Gesundheitsbehörden einen neuen Negativrekord seit dem Ausbruch der Pandemie gemeldet: 929 Todesfälle unter testpositiven Patienten an einem Tag. Seit dem 21. September sterben russlandweit mehr als 800 Menschen im Zusammenhang mit der Krankheit, es ist aber das erste Mal, dass die Marke von 900 Todesfällen überschritten wird.

Den am 6. Oktober veröffentlichten Statistiken zufolge wurden innerhalb von 24 Stunden 25.133 neue Corona-Fälle nachgewiesen, es waren um 23 mehr als am Tag zuvor. Die meisten Fälle gab es in Moskau (3.589), Sankt Petersburg (2.187) und im Gebiet Moskau (1.410). In Moskau wurden auch die meisten Todesfälle registriert – 71, gefolgt von Sankt Petersburg (55) und vom Gebiet Jekaterinburg (46). Somit stieg die gesamte Zahl der verstorbenen testpositiven Patienten seit dem COVID-19-Ausbruch in Russland auf 212.625. Die Zahl der nachgewiesenen Corona-Fälle erreichte fast 7,7 Millionen.

Am Mittwoch sprach sich der Kremlsprecher Dmitri Peskow gegen Lockdowns aus. Die Verhängung eines Lockdowns sei ein "absolut unerwünschtes Szenario" für jede Region des Landes und man greife auf Präzisionsmaßnahmen zurück, zumal man bereits ein gewisses Verfahren in dieser Hinsicht erarbeitet habe. Jede Region treffe ihre eigenen Vorkehrungen je nach Situation.

Vizeministerpräsidentin Tatjana Golikowa hatte zuvor bekannt gegeben, dass an der Krankheit ungeimpfte Menschen stürben. Der Anteil der Erkrankten unter den geimpften Menschen liege derzeit bei zwei Prozent.

