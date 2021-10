Corona-Anstieg in Russland – Regionen zur Einführung neuer Maßnahmen bereit

In Russland ist die Zahl der Corona-Fälle dramatisch gestiegen. In den vergangenen 24 Stunden wurden mehr als 25.700 testpositive Fälle registriert. Die Regierung ist mit der Impfrate nicht zufrieden und räumt ein, die Impfkampagne sei nicht effektiv genug.

Mit Besorgnis beobachten die Behörden in Russland in den vergangenen Tagen einen Anstieg bei den Corona-Fällen. In den vergangenen 24 Stunden wurden landesweit mehr als 25.700 Tausend testpositive Fälle gemeldet.

Gleichzeitig bleibt die Impfrate im Vergleich zu den meisten europäischen Ländern relativ niedrig. Jüngsten Angaben zufolge sind in Russland nur 29,5 Prozent der Bevölkerung gegen COVID-19 vollgeimpft. Der Moskauer Bürgermeister Sergei Sobjanin zeigte sich darüber besorgt, dass bei älteren Menschen in der russischen Hauptstadt die Impfrate am niedrigsten ist, trotz aller Bemühungen der Stadtregierung, Risikogruppen zu informieren und zu einer Impfung zu motivieren.

Nach Angaben von Anna Popowa, der Chefin der russischen Verbraucherschutzbehörde, steigt die Zahl der testpositiven Fälle bei älteren Menschen in Russland aktuell am schnellsten. Die pandemische Lage in Russland sei weiter angespannt und die Regierung müsse auf den Anstieg der Corona-Fälle mit entsprechenden Maßnahmen reagieren, hieß es.

Am Montag stellte Popowa ein landesweites Verbot von Massenveranstaltungen in Aussicht. Bürgermeister Sobjanin versicherte ebenfalls, die Moskauer Regierung beobachte die Situation und werde im Fall einer weiteren Verschlechterung der Lage notwendige Maßnahmen treffen. Der Anstieg bei den Neuinfektionen in Moskau habe in der vergangenen Woche 30 Prozent betragen.

In der Region Kaliningrad darf man ab dem 8. Oktober Cafés und Restaurants nur nach Vorlage eines QR-Codes besuchen, der entweder eine COVID-19-Impfung oder einen negativen PCR-Test nachweist. Ab dem 1. November gelten diese Einschränkungen auch für sportliche und kulturelle Einrichtungen.

Angesichts der sich verschlechternden Lage zeigt sich der Kreml mit der Impfrate in Russland unzufrieden. Dmitri Peskow, der Pressesprecher des russischen Präsidenten, macht hierfür eine "nicht ausreichend aktive Impfkampagne" verantwortlich.

