Russland erreicht neuen Höchststand an Toten im Zusammenhang mit Corona

In den letzten 48 Stunden gab es in Russland einen neuen Höchststand an testpositiven Todesfällen. Statistiken zufolge starben vor allem ältere ungeimpfte Menschen. Der Anstieg ist auch einer späten Behandlung geschuldet. Mediziner und Virologen erwarten eine vierte Welle.