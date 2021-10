Monatelang in der Wohnung aufbewahrt: Ehepaar wollte mumifizierte Leichen der Eltern entsorgen

Unweit von Moskau hat die Polizei ein Ehepaar festgenommen, als es dabei war, die mumifizierten Überreste zweier Senioren zu entsorgen. Das Paar hatte die Leichen offenbar monatelang in ihrer Wohnung aufbewahrt. Bei den Überresten soll es sich um die Eltern des Verdächtigen handeln.

Die schaurige Geschichte spielte sich in der Stadt Odinzowo unweit von Moskau ab. Ein Ehepaar hat mehrere Monate lang zwei mumifizierte Leichen in seiner Wohnung aufbewahrt.

Der Versuch, die Leichen zu entsorgen, scheiterte. Der Besitzer der Mietwohnung rief die beiden an und sagte, er wolle bald kommen, um mit den beiden zu sprechen, da sie ihre Miete mehrere Monate lang nicht bezahlt hatten. Das Ehepaar beschloss, die Überreste loszuwerden und buchte dafür einen Kleintransporter. Im Internet verbreitete Videoaufnahmen zeigen, wie der Mann eine Holzkiste in das Fahrzeug lädt. Nachbarn, die auf den seltsamen Geruch sowohl im Fahrzeug als auch im Treppenhaus aufmerksam wurden, alarmierten die Polizei. Diese machte eine ungeheure Entdeckung: In einer Kiste befanden sich die Überreste einer älteren Frau. Eine weitere Kiste mit den Überresten eines älteren Mannes wurde im Treppenhaus gefunden. Wie sich herausstellte, handelte es sich bei den Leichen um die Eltern des Mannes.

#ЭКСКЛЮЗИВВ нашем распоряжении появились кадры, на которых видно, как выносят тело в ящике из квартиры в подмосковном Одинцово.https://t.co/vMCumBefQSpic.twitter.com/2upmQi6FmW — РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) October 1, 2021

Russischen Medienberichten zufolge lebten der 31-jährige Alexander und die 32-jährige Anastassija seit rund sechs Jahren in der Mietwohnung. Irgendwann sind auch Alexanders Eltern eingezogen und fanden dort schließlich ihr Ende. Berichten zufolge wurden die beiden Senioren auf grausame Weise getötet, deren Leichen mindestens seit März in der Wohnung aufbewahrt. Die Nachbarn des Ehepaares kontaktierten noch im Frühjahr die Polizei, da aus der Wohnung ein seltsamer Geruch wahrnehmbar war. Doch die Gesetzeshüter fanden damals nichts Verdächtiges. Alexander soll eine Gans, die er in der Wohnung hielt, für den komischen Geruch verantwortlich gemacht haben. Das russische Ermittlungskomitee bestätigte, dass die beiden Verdächtigen vergangenen Samstag festgenommen wurden.

