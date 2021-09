99,7 Prozent – Tschetschenisches Oberhaupt Kadyrow hält Weltrekord bei Wahlen

Bei den Wahlen in Russland in der vergangenen Woche wurde in Tschetschenien auch über das Staatsoberhaupt abgestimmt. Ramsan Kadyrow erhielt offiziellen Angaben zufolge 99,7 Prozent der Stimmen - ein Weltrekord. Die Wahlbeteiligung lag bei 94,42 Prozent. Die Kandidaten der konkurrierenden Parteien KPRF und LDPR kamen auf 0,12 und 0,15 Prozent.