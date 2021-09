Russland: FSB schaltet einen der größten Drogenschmuggelkanäle aus (Video)

Wie der Pressedienst des russischen Inlandsgeheimdienstes mitteilt, hat der FSB einen der größten Vertriebskanäle für synthetische Drogen im Darknet zerschlagen.

In dem Bericht heißt es, dass die Sicherheitskräfte fünf Mitglieder einer kriminellen Vereinigung in den Gebieten Moskau, Rostow, Astrachan sowie in der Region Krasnodar festgenommen haben. Unter ihnen befand sich ein Drahtzieher von Produktions- und Vertriebskanälen, der die illegalen Aktivitäten von der Türkei aus koordiniert hatte.

Zuvor war im Russki-Bezirk des Moskauer Gebiets ein geheimes Drogenlabor entdeckt worden, das mehr als 500 Kilogramm Substanzen pro Monat herstellen konnte. Die Ermittler beschlagnahmten über 60 Kilogramm Mephedron, sechstausend Liter betäubungsmittelhaltige Flüssigkeit sowie 1,5 Tonnen Grundstoffe und 22 Tonnen chemische Reagenzien. Die Beschuldigten wurden in Gewahrsam genommen.

Im Sommer hatte der russische Inlandsgeheimdienst FSB zusammen mit dem Föderalen Zolldienst, dem Verteidigungsministerium und der Nationalgarde die Operation Kaspischer Stern 2021 durchgeführt. Ziel der Operation war es, die Kanäle des Drogen-, Waffen- und Munitionsschmuggels durch die Länder des Kaspischen Beckens zu unterbrechen. Mehr als 200 Personen wurden im Zuge des Einsatzes festgenommen.

