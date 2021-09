Unbekannter eröffnet Feuer an Universität in Russland – acht Tote und mehrere Verletzte

Ein Unbekannter hat an einer Universität in der russischen Stadt Perm einen Amoklauf begangen. Ersten Berichten zufolge gab es acht Tote und mehrere Verletzte. Videos zeigen, wie Studenten bei der Flucht aus dem Gebäude aus Fenstern springen.

Auf dem Campus einer Universität in der russischen Stadt Perm soll ein bewaffneter Mann um sich geschossen haben. Dem Ermittlungskomitee zufolge gab es acht Tote und mindestens sechs Verletzte.

Angeblich am Tatort aufgenommene Videos zeigen Menschen, die durch Fenster aus einem Gebäude flüchten.

Der Amokläufer sei bei der Festnahme verletzt worden, hieß es. Ein Ermittlungsverfahren wurde bereits eingeleitet.

Das Ermittlungskomitee gibt an, dass der Schütze selbst an dieser Universität studiert habe. Es soll sich um einen 18-jährigen Mann handeln. In dem folgenden Video soll der Täter zu sehen sein:

Auf Anweisung des Gouverneurs Dmitri Machonin werden am Montag alle Bildungseinrichtungen in der Region Perm geschlossen bleiben. Die Sicherheitsmaßnahmen werden erhöht, teilte das regionale Bildungsministerium mit.

Der russische Präsident Wladimir Putin sei informiert worden und habe den Angehörigen sein Beileid ausgesprochen, erklärte Pressesprecher Dmitri Peskow.

