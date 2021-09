Gazprom: Russische Erdgasreserven reichen für ein weiteres Jahrhundert

Der russische staatliche Energiekonzern Gazprom schätzt, dass die Erdgasreserven des Landes noch für mindestens 100 Jahre reichen werden, wobei einige Vorkommen sogar bis ins Jahr 2132 gefördert werden könnten. Auf dem International Business Congress (IBC) erklärte Gazprom-Chef Alexei Miller:

"Russlands Gasreserven, die Gasreserven von Gazprom sind die größten der Welt, und wir werden in den nächsten 100 Jahren keine Versorgungsprobleme haben."

Er betonte, dass Gazprom der umweltfreundlichste Energiekonzern der Welt sei. Das Unternehmen wolle diesen Titel auch behalten.

Die zusätzlichen Produktionskapazitäten von Gazprom zur Deckung des Spitzenbedarfs belaufen sich laut Miller zurzeit auf 150 Milliarden Kubikmeter Erdgas. Der Wettbewerbsvorteil von Gazprom liege in der Fähigkeit, das Produktionsniveau als Reaktion auf die steigende Nachfrage drastisch zu erhöhen.

Zudem wies der Gazprom-Chef darauf hin, dass der Gasverbrauch Chinas derzeit der am schnellsten wachsende in der asiatisch-pazifischen Region ist. Er stellte fest, dass der Erdgasverbrauch in China in der ersten Hälfte des laufenden Jahres um 15,5 Prozent gestiegen ist, während das Importvolumen um 23,8 Prozent zugenommen hat.

