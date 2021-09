Putin: "Einige Dutzend Menschen erkrankten in meinem Umfeld an Corona"

Russlands Präsident Wladimir Putin hat am Donnerstag erklärt, in seinem persönlichen Umfeld hätten sich nicht ein oder zwei, sondern einige Dutzend Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Er müsse nun für einige Tage in Selbstisolation bleiben.

Putin nahm am Donnerstag per Videoschalte am Gipfel der Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit (OVKS) teil und sagte:

Sie wissen, dass ich meinen Besuch nach Duschanbe leider im letzten Moment absagen musste. Es tut mir sehr leid. Dies liegt daran, dass in der unmittelbaren Umgebung, wie Sie wissen, Corona-Fälle festgestellt wurden. Es handelt sich nicht um einen oder zwei, sondern um einige Dutzend Menschen.

Er müsse nun mehrere Tage lang in Selbstisolation bleiben, fügte Putin hinzu.

Russlands Staatsoberhaupt begab sich am 14. September in Selbstisolation und musste seine Reise nach Duschanbe zum OVKS-Gipfel absagen. Laut Kremlsprecher Dmitri Peskow habe Putin nach seiner Impfung mit Sputnik V allerdings weiterhin hohe Antikörpertiter. Peskow sagte, das Staatsoberhaupt fühle sich großartig und sei absolut gesund. Er werde mindestens eine Woche in Selbstisolation bleiben. Bei den Infizierten handele es sich hauptsächlich um Angestellte in Putins beruflichem Umfeld einschließlich des Sicherheitspersonals.

Mehr zum Thema - Peskow: Wirksamkeit von Putin ist noch höher als die von Sputnik V