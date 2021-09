Peskow: Wirksamkeit von Putin ist noch höher als die von Sputnik V

Russlands Präsident Wladimir Putin fühlt sich in der Selbstisolation großartig und ist gesund, so Kremlsprecher Dmitri Peskow am Mittwoch. Auch der Impfstoff Sputnik V zeige eine hohe Wirksamkeit. Bis auf weiteres nimmt Putin nur an virtuellen Treffen teil.