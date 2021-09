Kreml: Putin geht in Selbstisolierung nach COVID-19-Fällen im engen Umfeld

Der russische Präsident Wladimir Putin wird sich selbst isolieren, nachdem mindestens eine Person in seinem Umfeld positiv auf das Coronavirus getestet wurde, teilte der Kreml mit. Es wird erwartet, dass er weiterhin per Videoschaltung an Sitzungen teilnimmt.

In einer Erklärung, die am Dienstag an Journalisten herausgegeben wurde, wird bestätigt, dass Putin sich isolieren muss. In der Mitteilung heißt es unter anderem:

"Während eines Telefongesprächs mit seinem tadschikischen Amtskollegen Emomali Rahmon sagte der Präsident, dass er im Zusammenhang mit den festgestellten Fällen von Coronavirus in seiner Umgebung das Regime der Selbstisolierung für einen bestimmten Zeitraum einhalten muss."

Putin sollte Ende dieser Woche an einem Gipfeltreffen der Schanghaier Organisation für Zusammenarbeit in Duschanbe (Tadschikistan) teilnehmen, bei dem die Lage in Afghanistan zentraler Tagesordnungspunkt sein wird.

Am Montag hatte sich der russische Präsident mit dem syrischen Staatschef Baschar al-Assad getroffen und nahm gemeinsam mit Verteidigungsminister Sergei Schoigu und General Waleri Gerassimow an Militärübungen in Nischni Nowgorod teil.

Die Nachricht kommt nur einen Tag nach der Erklärung Putins, dass in seinem engeren Kreis eine Reihe von COVID-19-Fällen festgestellt worden sei und er möglicherweise bald Termine absagen müsse, um eine mögliche Ausbreitung des Virus zu verhindern. Sein Sprecher Dmitri Peskow erklärte gestern noch, der Präsident habe sich hypothetisch geäußert, seine Ärzte hätten noch keine entsprechende Anweisung erteilt. Außerdem teilte er mit, der Präsident sei umgehend getestet worden und das Ergebnis sei negativ ausgefallen. Angaben wie lange die Selbstisolierung anhalten soll wurden bisher nicht getätigt.

Im Frühling war Putin mit dem russischen Impfstoff Sputnik V gegen COVID-19 geimpft worden. Am Dienstag sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow diesbezüglich, eine Impfung schütze zwar, eine Infizierung sei aber trotzdem nicht ausgeschlossen. Erst am gestrigen Abend sollen die Ärzte dem russischen Präsidenten empfohlen haben, sich in Selbstisolation zu begeben. Peskow unterstrich, die Gesundheit von anderen Personen, mit denen sich Putin getroffen hatte, sei nicht gefährdet worden.

