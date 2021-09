Russland: Bruchlandung in Sibirien fordert vier Menschenleben

Ein kleines Passagierflugzeug vom Typ L-410 ist gestern Abend in der Region Irkutsk hart gelandet. An Bord waren 16 Personen. Vier von ihnen kamen ums Leben, alle weiteren Passagiere wurden verletzt. Als Grund für das Unglück wurde menschliches Versagen genannt.

Am Sonntagabend ist ein kleines Passagierflugzeug vom Typ L-410 nahe des Dorfes Kasatschinskoje in der Region Irkutsk bruchgelandet. An Bord waren 16 Personen, 14 Passagiere und zwei Piloten. Kinder waren nicht an Bord.

Einer der Piloten und drei Passagiere kamen ums Leben. Bei den Überlebenden wurden Frakturen und Kopfverletzungen diagnostiziert. Zwölf Personen wurden ins Krankenhaus gebracht, vier befinden sich in kritischem Zustand, drei von ihnen liegen auf der Intensivstation.

Die Staatsanwaltschaft erklärte, der Pilot habe versucht, beim Landeanflug eine zweite Runde zu fliegen. Der Gouverneur von Irkutsk Igor Kobsew sagte unter Berufung auf Augenzeugen, das Flugzeug sei beschädigt, es habe aber kein Feuer an Bord gegeben. Regionale Behörden teilten zudem mit, dass einige der Passagiere in der Kabine eingeschlossen und von Rettern geborgen worden waren.

Der überlebende Pilot des Flugzeugs sagte, dass die Besatzung beim Fliegen der zweiten Runde eine zu geringe Flughöhe eingenommen habe. Aus diesem Grund sei das Flugzeug mit einem Hügel kollidiert, der wegen starken Nebels nicht bemerkt worden sei.

Bei einer Untersuchung des Unfallorts wurde der Flugschreiber gefunden. Die Staatsanwaltschaft nahm Ermittlungen auf und leitete ein Verfahren wegen Verstoßes gegen die Verkehrssicherheitsvorschriften ein.

Die Behörden der Region Irkutsk kündigten Hilfe für die Überlebenden und die Familien der Opfer an. Wie der Gouverneur angab, werden die entsprechenden Maßnahmen bereits am Montag eingeleitet. Mittwoch, der 15. September, wurde in der Region Irkutsk zu einem Tag der Trauer ausgerufen.

