Russisches Löschflugzeug in der Türkei abgestürzt: Alle acht Insassen tot

Ein russisches Löschflugzeug vom Typ Be-200 ist am Samstag im Südosten der Türkei abgestürzt. Dies teilte der Sender NTV unter Verweis auf das Hauptamt für Forstwirtschaft mit. Der Unfall ereignete sich in den Bergen nahe der Stadt Kahramanmaraş. An Bord waren acht Personen, davon fünf Russen. Es soll keine Überlebenden geben.