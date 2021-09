Russland: Putin und Verteidigungsminister erholen sich in sibirischer Taiga

Nach einem Aufenthalt im russischen Fernen Osten wollen sich Putin und der Verteidigungsminister Schoigu auf der Durchreise in der Taiga etwas erholen, teilte der Pressesprecher des Präsidenten Dmitri Peskow mit. Er gab nicht an, wo genau sie sich aufhalten, aber der Präsident werde morgen Abend nach Moskau zurückkehren.

Nach einer Reise in den Fernen Osten, u.a. zum Besuch des Eastern Economic Forum (EEF), hat sich Präsident Wladimir Putin einige Tage freigenommen. Er erholt sich zusammen mit dem russischen Verteidigungsminister Sergei Schoigu bei einem Zwischenstopp in der Taiga. Der Pressesprecher des russischen Staatschefs Dmitri Peskow sagte:

"Er ist wirklich zusammen mit Schoigu da. Ich werde den Ort nicht nennen, es ist Sibirien, die gewohnte Ruhe dort: Taiga, Berge, Spaziergänge, frische Luft und so weiter."

Demzufolge soll der Präsident morgen Abend nach Moskau zurückkehren. Peskow mutmaßte auch, dass Putin während dieses Aufenthaltes mit Schoigu über die Initiative zum Bau neuer Städte in Sibirien diskutieren könnte. Der Pressesprecher sagte dazu:

"Sicherlich hatte Sergei Kuschugetowitsch [Schoigu] die Gelegenheit, dieses Thema konzeptionell mit dem Präsidenten zu diskutieren."

Das letzte Mal hatte Wladimir Putin am 21. März ein Wochenende mit Schoigu in Sibirien verbracht. Teils wanderte der Präsident zusammen mit dem Verteidigungsminister dabei durch die Taiga, teils fuhren sie mit einem Geländewagen. Wie Peskow sagte, zeigte Schoigu Putin während dieser Reise seine Werkstatt, in der er einem Hobby nachgeht – er betätigt sich gerne als Kunsthandwerker mit Holz als Ausgangsmaterial.

Mehr zum Thema - Bald neue Städte hinter dem Ural? Kreml unterstützt Idee, Sibirien zu entwickeln