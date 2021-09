Mehr Frauen ins All: Russische Weltallbehörde will Geschlechter-Ungleichgewicht ausgleichen

Die russische Raumfahrtagentur will in den kommenden Jahren mehr Frauen einstellen, um diese zu Kosmonautinnen auszubilden. Laut dem Chef der Organisation würden Frauen das psychologische Klima auf der Internationalen Raumstation verbessern.

Bei einem Projekt des russischen staatlichen Fernsehens und der Raumfahrtagentur Roskosmos, bei dem neben einem Kosmonauten eine junge Frau und ein Filmteam ins All geschickt werden sollen, hatten sich im vergangenen Herbst circa 3.000 Frauen beworben.

Das hohe Interesse der Bewerberinnen und ihr Wunsch, ins All zu fliegen, überraschten die russische Weltraumbehörde und führten zu der Entscheidung, im kommenden Jahr mehr weibliche Kosmonauten einzustellen. Dies teilte Roskosmos-Chef Dmitri Rogosin, am Donnerstag mit. Er erklärte, dass das Unternehmen versuchen werde, das Ungleichgewicht zwischen den Geschlechtern zu beseitigen. Während seines Auftritts auf dem Allrussischen Bildungsmarathon "Neues Wissen" verkündete Rogosin:

"Nachdem wir das Challenge-Projekt mit dem Perwy Kanal gestartet haben, haben wir etwa 3.000 Bewerbungen von jungen Frauen erhalten, die gerne einen Weltraumflug machen würden." "Wir rechnen damit, dass wir dieses und nächstes Jahr viel mehr junge Frauen im Kosmonautenkorps haben werden."

Dem Chef der Weltraumagentur zufolge soll die Aufnahme von mehr Frauen das psychologische Klima auf der Internationalen Raumstation verbessern. Er fügte hinzu:

"Die Trainingsmethoden ermöglichen es Frauen, Belastungen, Tests und komplexe Experimente an Bord der Station genauso gut zu ertragen wie Männer."

Anfang dieses Jahres wählte der US-amerikanische Spielzeughersteller Mattel die russische Astronautin Anna Kikina als Modell für eine neue Barbiepuppe aus, die Teil einer Kampagne des Unternehmens ist, die junge Mädchen mit Vorbildern aus allen Berufen und Lebensbereichen inspirieren soll. Kikina ist heute bislang die einzige weibliche Kosmonautin in der gesamten Roskosmos-Mannschaft. Nächstes Jahr soll sie ins All fliegen. In einem Interview sagte Kikina:

"Als ich ein Kind war, träumte ich nicht davon, Kosmonautin zu werden." "Aber wenn ich eine Barbie-Kosmonautenpuppe gehabt hätte, wäre mir die Idee wahrscheinlich schon damals in den Kopf gekommen."

