Massenschlägerei von Fußballfans in Russland: 60 Beteiligte, mindestens sieben Verletzte

Am Samstag ist es nach einem Fußballspiel in Russland zu einer Massenschlägerei gekommen. In der Stadt Twer gingen Fans der Fußballclubs Spartak Moskau und Zenit St. Petersburg aufeinander los. Am Handgemenge beteiligten sich geschätzt 60 Menschen, elf wurden festgenommen.