Putin: Das Aufzwingen von US-Standards in Afghanistan hatte nur Tragödien und Verluste zur Folge

In 20 Jahren Krieg in Afghanistan hat Washington versucht, seine Standards in dem Land durchzusetzen. Dieses Vorgehen führte aber zu nichts als Tragödien und Verlusten. Dies sagte der russische Präsident Wladimir Putin am Mittwoch bei einer Veranstaltung in Wladiwostok.