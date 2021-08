Genie oder elterliche Marotte? Neunjährige an der Staatlichen Universität Moskau immatrikuliert

Die neunjährige Alissa Tepljakowa aus Moskau wurde als jüngste Abiturientin Russlands an der Lomonossow-Universität Moskau immatrikuliert. Während die einen die Begabung des Mädchens bewundern, sehen die anderen skeptisch, was dessen Eltern ihm in einem so jungen Alter zutrauen.