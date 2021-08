Vertrauensverlust: Russen trennen sich von ihren Ersparnissen in US-Dollar

Die russische Bevölkerung scheint das Vertrauen in US-Dollar-Anlagen zu verlieren. Im Vergleich zum Vorjahr stießen deutlich mehr Menschen ihre Ersparnisse in der US-Währung ab, wobei deren Kauf in diesem Jahr um fast ein Viertel einbrach.