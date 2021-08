Kreml: Merkel und Putin werden am 20. August in Moskau Perspektiven der Zusammenarbeit diskutieren

Am 20. August trifft sich die deutsche Bundeskanzlerin mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in Moskau. Zwei Tage später besucht sie Kiew. In Moskau sollen Merkel und Putin die Perspektiven der Zusammenarbeit und akute internationale sowie regionale Probleme diskutieren.

Der Kreml-Pressedienst hat am Freitag ein Treffen des russischen Präsidenten Wladimir Putin mit der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel am 20. August in Moskau angekündigt.

Während des Gipfels sollen Merkel und Putin nach Angaben des Kremls den Stand und die Perspektiven der Zusammenarbeit Deutschlands und Russlands in verschiedenen Bereichen sowie eine Reihe akuter internationaler und regionaler Probleme diskutieren.

Regierungssprecher Steffen Seibert teilte zudem mit, die Bundeskanzlerin werde am 22. August in Kiew erwartet und vom ukrainischen Präsidenten Wladimir Selenskij empfangen werden. Nach Angaben des Pressedienstes des ukrainischen Staatschefs werden Gegenstand der bevorstehenden Gespräche Fragen zum Thema Sicherheit und die bilateralen Beziehungen sein.

Deutschland bildet gemeinsam mit Frankreich, Russland und der Ukraine das sogenannte Normandie-Format, in dessen Rahmen über eine Lösung des Konflikts im Südosten der Ukraine verhandelt wird. Das letzte Mal hatte die Bundeskanzlerin Moskau im Januar 2020 besucht. Im Mittelpunkt des Gipfels standen damals die Konflikte in Libyen und in Syrien. Seitdem fanden einige Telefongespräche zwischen Merkel und Putin statt.

Mehr zum Thema - Merkel: Wir müssen den russischen Präsidenten mit EU-Anliegen konfrontieren