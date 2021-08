Lawrow: Russland will sich um die Olympischen Sommerspiele 2036 bewerben

Russland erwäge die Möglichkeit, die Olympischen Sommerspiele 2036 auszutragen. Mehrere russische Städte hätten ihre Bewerbungen bereits eingereicht. Dies teilte der russische Außenminister Sergei Lawrow am Freitag bei einem Treffen mit den Gewinnern und Preisträgern der diesjährigen Olympischen Spiele in Tokio mit.

Der russische Außenamtschef präzisierte, dass Sankt Petersburg und Kasan ihre Anträge eingereicht hätten. Zudem riet Lawrow den Vertretern der Stadt Rostow, die Antragstellung nicht zu verzögern, sollte man die Olympischen Spiele im Gebiet Rostow abhalten wollen.

Die Olympischen Spiele 2024 sollen in Paris, 2028 in Los Angeles und 2032 in Brisbane, Australien, stattfinden.

Zum ersten Mal hatte Russland am 19. Juli 1980 die Olympischen Spiele in der Hauptstadt Moskau ausgerichtet. Die Wettbewerbe fanden in mehreren Städten der UdSSR statt, darunter in Kiew, Minsk und Tallinn. 2014 war Russland Gastgeber der Olympischen Winterspiele, die in Sotschi durchgeführt wurden. 88 Länder nahmen daran teil, was einen Rekord darstellte.

Die Olympischen Spiele 2020 starteten wegen der COVID-19-Pandemie erst am 23. Juli 2021 und dauerten bis zum 8. August. Sie fanden in Tokio statt.

