Biometrie fürs U-Bahn-Fahren: Moskau testet Bezahlung des öffentlichen Verkehrs per Gesicht

Bald ist es Realität: Jeder kann in naher Zukunft in Moskau biometrisch für die Fahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln bezahlen. Dafür wurde in einem kompetitiven Auswahlprozess bereits ein Dienstleister gefunden. Der Test von Face Pay begann bereits am 31. Juli.