Russland: Neun COVID-19-Patienten sterben nach Bruch an Sauerstoffrohr in Krankenhaus

In der russischen Stadt Wladikawkas sind neun Menschen wegen eines Defekts an einem Sauerstoffrohr gestorben. Die COVID-19-Patienten konnten dadurch nicht mehr über ihre Beatmungsgeräte versorgt werden. Die Sauerstoffversorgung der überlebenden Patienten wurde inzwischen wiederhergestellt.

In der Hauptstadt der russischen Teilrepublik Nordossetien-Alanien Wladikawkas sind in einem Notfallkrankenhaus neun Menschen wegen eines Bruchs an einem Sauerstoffrohr umgekommen. Der Pressedienst des Gesundheitsministeriums der Republik präzisierte, die Patienten hätten sich in einem kritischen Zustand befunden und seien mit einem Beatmungsgerät auf der Intensivstation versorgt worden.

Bei den Verstorbenen, die zwischen 47 und 85 Jahre alt waren, handelt es sich um acht Frauen und einen Mann. Sie wurden wegen einer COVID-19-Erkrankung im Krankenhaus behandelt. Zum Unfallzeitpunkt befanden sich 71 Personen auf der Intensivstation.

Inzwischen wurde die Sauerstoffversorgung für die anderen Patienten wiederhergestellt. Diese wurden sofort über die Reserveflaschen mit Sauerstoff versorgt. Der stellvertretende Leiter von Nordossetien-Alanien Sergei Menjajlo sagte, dass ab morgen alle Krankenhäuser in der Republik mit Reserve-Sauerstoffversorgung ausgestattet würden. Menjajlo fügte hinzu, dass das Verteidigungsministerium mit einer Sauerstofflieferung in das betroffene Krankenhaus Hilfe leisten werde, sollte dies erforderlich sein.

Menjajlo erklärte zudem, es sei verfrüht, davon auszugehen, dass die Menschen aufgrund der Unterbrechung bei der Sauerstoffversorgung gestorben seien. Deren Lungen seien massiv betroffen gewesen.

Der Untersuchungsausschuss leitete inzwischen ein Strafverfahren wegen der Ausübung von Arbeit oder der Erbringung von Dienstleistungen ein, die nicht den Sicherheitsanforderungen entsprechen.

