Weißrussisches Flugzeug landet in Moskau mit nur einem funktionierenden Triebwerk

Nach dem Senden eines Alarmsignals ist das von den Belavia Belarusian Airlines betriebene Passagierflugzeug vom Typ Boeing 737, das auf dem Weg von Minsk nach Antalya war, sicher auf dem Flughafen Moskau-Domodedowo gelandet. Die Landung erfolgte mit nur einem funktionierenden Triebwerk.

Unterdessen teilte der Flughafen mit, das Flugzeug von Belavia habe die Landebahn verlassen und sei geparkt. Belavia wird demnächst ein anderes Flugzeug nach Domodedowo schicken, um die gestrandeten Passagiere nach Antalya zu bringen. Belavia betonte:

"Die Passagiere werden mit Verpflegung versorgt, ein Ersatzflugzeug wird so schnell wie möglich geschickt, um die Passagiere nach Antalya zu bringen."

Belavia gab bekannt, dass am Montag bei dem Flug B2-9215 von Minsk nach Antalya mit 189 Passagieren und 7 Besatzungsmitgliedern an Bord ein Alarm über eine Fehlfunktion eines der beiden Triebwerke der Boeing 737-800 ausgelöst wurde. Die Fluggesellschaft erklärte, die Besatzung habe in Übereinstimmung mit den Betriebsrichtlinien beschlossen, das Triebwerk abzuschalten, auf eine Höhe von 8.000 Fuß zu sinken und sich zur Zwischenlandung Domodedowo zu nähern.

