Videos: Flughafen in Moskau wegen starken Regens lahmgelegt

Start- und Landebahnen des Flughafens Scheremetjewo in Moskau sind wegen starker Regenfälle überflutet. Rund 16 Flugzeuge wurden zur Landung in andere Städte und an andere Flughäfen umgeleitet. Mehrere Flüge wurden verschoben.

Platzregen in Moskau hat das Rollfeld des Flughafens Scheremetjewo überschwemmt. Die Flugzeuge, die dorthin flogen, wurden nun in andere Städte und an andere Flughäfen geschickt. Aus den Daten des Flughafens geht hervor, dass insgesamt 16 Flüge umgeleitet wurden. Zudem verspäten sich Dutzende von An- und Abflügen um 30 bis 50 Minuten.

Дождь в Москве залил аэропорт Шереметьево. Из-за непогоды самолеты в воздухе пока не могут пойти на посадку. Может быть придется садиться на воду pic.twitter.com/KzYf56kGeu — Дикая Москва (@WildWildMoscow) July 15, 2021

Am Donnerstag warnte das Moskauer Ministerium für Zivilschutz, Notfälle und Brandschutz vor einem Gewitter, stürmischem Wind bis etwa 17 m/s und zeitweiligen Regenfällen bis zum Tagesende. Aufgrund des stürmischen Windes in der russischen Hauptstadt stürzten mindestens 20 Bäume um, mehrere parkende Autos wurden beschädigt.

Zuvor hatten Augenzeugen einen Tornado in der Stadt Mytischtschi bei Moskau aufgenommen.

Пользователи соцсетей засняли смерч в подмосковных Мытищах.А Вы всё Канзас-Канзас, Мытищи - вот Родина смерчей! pic.twitter.com/0nqmbdH9cD — Mimsy Borogoves (@MBorogoves) July 15, 2021

