Umfrage: 28 Prozent der Russen daten nur Geimpfte bzw. von COVID-19 Genesene

Mit 28 Prozent ist mehr als ein Viertel der Russen nur mit bereits gegen das Coronavirus Geimpften oder von COVID-19 Genesenen zu einem Date bereit. Dies belegen die Ergebnisse einer Umfrage der Agentur Sapio im Auftrag des Unternehmens Kaspersky Laboratory. Die Studie umfasste rund 18.000 Dating-App-Nutzer.

Den vorgelegten Daten zufolge kommuniziert fast die Hälfte der Nutzer von Dating-Apps (45 Prozent) weiterhin im virtuellen Raum, während das Online-Dating vor dem letzten Jahr bei 76 Prozent der Nutzer zu einem persönlichen Treffen führte. Die Studienautoren präzisieren das Ergebnis:

"Die Pandemie hat zu gewissen Anpassungen geführt: Die Menschen sind vorsichtiger geworden, wenn es um die Partnersuche im Internet geht."

Neben der Gefahr einer Infektion mit dem Coronavirus hindern auch andere Ängste Nutzer daran, sich persönlich zu treffen. So gaben mehr als die Hälfte (64 Prozent) der Befragten an, dass sie befürchten, eine Person im Web könne eine falsche Identität nutzen. Weitere 35 Prozent gaben an, Angst vor Belästigungen zu haben. Zudem möchte die Mehrheit der Befragten (63 Prozent) vor einem persönlichen Treffen zunächst einen Videoanruf durchführen oder zumindest telefonieren.

Mehr zum Thema - Tinder schaltet Notfallknopf für sichere Blind Dates frei