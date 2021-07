In Moskau startet COVID-19-Nachimpfung

Der Moskauer Bürgermeister Sergei Sobjanin teilte mit, in Moskau habe die COVID-19-Nachimpfung begonnen. Ihm zufolge wird es möglich sein, sich mit jedem in Russland registrierten Impfstoff erneut impfen zu lassen. Er wies auf die Wichtigkeit der Nachimpfung hin.

Einwohner Moskaus können sich ab dem 1. Juli in einem der acht Pavillons "Sdorowaja Moskwa" (Gesundes Moskau) gegen COVID-19 impfen lassen. Ab dem 5. Juli wird die Anmeldung zur Nachimpfung in den städtischen Polikliniken geöffnet. Dies gab Moskaus Bürgermeister Sergei Sobjanin am Donnerstag in seinem Blog bekannt:

"Ab heute, dem 1. Juli 2021, können Sie sich in einem der acht Pavillons von Sdorowaja Moskwa einer Nachimpfung unterziehen. Und ab dem 5. Juli 2021 ist die Anmeldung zur Nachimpfung in zwölf städtischen Polikliniken möglich."

Er stellte klar, dass eine erneute Impfung mit jedem in Russland registrierten Impfstoff möglich sein wird. Ab heute sind in Moskau Sputnik V (zwei Komponenten) oder der neue einkomponentige Impfstoff Sputnik Light erhältlich. Der Bürgermeister sagte, dass die Moskauer die freie Wahl hätten, unabhängig davon, welchen Impfstoff sie beim ersten Mal verabreicht bekommen haben. Sobjanin merkte an:

"Bitte versäumen Sie nicht die Möglichkeit, sich zusätzlich vor dem Virus zu schützen. Dies ist im Zusammenhang mit der Verbreitung der aggressiveren Delta-Variante, die die Krankheit bei vielen Menschen erheblich verschlimmert, äußerst wichtig. Ich selbst wurde bereits ein zweites Mal geimpft."

Nach Angaben des Bürgermeisters haben die Moskauer Behörden zusammen mit dem russischen Gesundheitsministerium ein Verfahren zur erneuten Impfung gegen COVID-19 entwickelt. Unter normalen Bedingungen findet es einmal im Jahr statt. Allerdings stellte Sobjanin klar, dass Ärzte angesichts der angespannten epidemiologischen Situation eine erneute Impfung nach sechs Monaten empfehlen. Die Erstimpfung war auch in Russland in zwei Dosen erfolgt.

Der Bürgermeister empfahl denjenigen Bürgern, die mit dem Coronavirus infiziert waren, sich ein halbes Jahr später auch impfen lassen. Sobjanin betonte, dass dies unabhängig von der Anwesenheit und dem Niveau von Antikörpern erfolgen sollte.

In Moskau laufen Massenimpfungen gegen COVID-19. Nach Vereinbarung kann sich jeder über 18 Jahre in einem von mehr als 119 Impfzentren, die sich in Polikliniken befinden, kostenlos gegen COVID-19 impfen lassen. An beliebten öffentlichen Orten, an denen mobile Teams arbeiten, sowie in den Pavillons von Sdorowaja Moskwa und in sieben My Documents-Büros können sich die Moskauer ohne Termin impfen lassen.

