Videos: Platzregen in Moskau – Straßen und U-Bahn-Stationen überflutet, Baukran umgestürzt

Am 28. Juni traf ein heftiger Regenguss die russische Hauptstadt und die Oblast Moskau. Viele Straßen der Metropole waren vollkommen mit Wasser bedeckt. In einem Bezirk stürzte ein Baukran um. In der Stadt Schtschelkowo bei Moskau schlug ein Blitz in einen Transformatorkasten ein.

Am 28. Juni gab es in der Region Moskau heftige Gewitter. Vor allem die Städte Ramenskoje, Schtschelkowo, Schukowski, Ljuberzy und Kolomna waren betroffen. In Moskau schlug ein Sturm mehrere Bäume um. Reklametafeln und Schaufenster wurden beschädigt. Mehrere Straßen wurden überflutet.

Viele Straßen der Hauptstadt waren vollkommen mit Wasser bedeckt, die die Regenentwässerung nicht bewältigen kann. Die U-Bahn-Station Jassenewo wurde überschwemmt. Im Moskauer Stadtbezirk Ramenski stürzte ein Baukran um. Der erste Stock des Fernsehzentrums Ostankino wurde überflutet.

In der Stadt Schtschelkowo in der Oblast Moskau schlug ein Blitz in einen Transformatorkasten ein. Deshalb blieb ein Teil der Stadt ohne Strom.

Einige Leute sahen die Lage trotzdem positiv.