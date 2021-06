Trotz Sanktionen: US-Investoren steigern Geldflüsse nach Russland

Die Investitionen US-amerikanischer Geschäftsleute in Russland haben in Zeiten der Sanktionen zugenommen. Hierauf wies der Direktor des Instituts für die Vereinigten Staaten und Kanada der Russischen Akademie der Wissenschaften Waleri Garbusow hin. Bei einer Diskussion im Informationszentrum Iswestija kommentierte der Experte das Genfer Gipfeltreffen vom 16. Juni:

"Ganze Industrien und große Unternehmen in Schlüsselsektoren der russischen Wirtschaft wurden mit Sanktionen belegt. Also hörten US-amerikanische Investoren auf, in diese sanktionierten Industrien zu investieren und begannen nach anderen Möglichkeiten zu suchen. Infolgedessen sind die US-amerikanischen Investitionen in Russland in dieser Zeit gestiegen, da die US-amerikanischen Geschäftsleute auf große Profite abzielen."