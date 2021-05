Russischer Auslandsnachrichtendienst: Großbritannien und USA könnten hinter SolarWinds-Hack stecken

Anschuldigungen einer Beteiligung Russlands an Cyberangriffen, Vergiftungen und Einmischung in Wahlen anderer Staaten sind absurd, so der Direktor des russischen Auslandsnachrichtendienstes. Großbritannien und die USA selbst könnten hinter dem SolarWinds-Hack stecken.